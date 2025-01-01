Proaim Linear Slider 2 ft слайдер для видеосъемки

Москва
Proaim Linear Slider 2 ft – слайдер, с помощью которого обеспечивается идеальное плавное скольжение камеры из стороны в сторону. Устройство изготовлено из алюминия. Отличительной чертой этого слайдера является его тихая, бесшумная работа, благодаря технологии Nylon Bush. Позволяет оператору снимать под разными углами. Это устройство позволяет устанавливать камеру как в горизонтальном и вертикальном, так и в перевернутом положениях.
Штативная голова Proaim отличается возможностью движения в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, исключая тряску в кадре.
В комплекте поставляется универсальная быстросъемная площадка, что позволяет устанавливать на нее практически любую модель камеры. К площадке также прилагается универсальный винт для крепления. Установочный винт делает движение камеры по рельсам гладким, а также помогает зафиксировать площадку с камерой, если это необходимо.
Ножки Proaim 2ft Slider оборудованы специальными резиновыми наконечниками в виде шариков. Высота ножек регулируется, что позволяет установить стедикам идеально ровно даже на неровной поверхности.
Слайдер поставляется в комплекте с кейсом для транспортировки, который защищает оборудование от повреждений во время переездов.
