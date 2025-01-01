images
Proaim Linear Slider 2 ft слайдер для видеосъемки

Proaim Linear Slider 2 ft слайдер для видеосъемки

Proaim
Артикул: NVF-1762

Proaim Linear Slider 2 ft – слайдер, с помощью которого обеспечивается идеальное плавное скольжение камеры из стороны в сторону. Устройство изготовлено из алюминия. Отличительной чертой этого слайдера является его тихая, бесшумная работа, благодаря технологии Nylon Bush. Позволяет оператору снимать под разными углами. Это устройство позволяет устанавливать камеру как в горизонтальном и вертикальном, так и в перевернутом положениях.

Описание

Штативная голова Proaim отличается возможностью движения в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, исключая тряску в кадре.

Характеристики:

  • крепление к камере – универсальный винт 1/4
  • крепление к штативу – универсальный винт 1/4 и 3/8
  • высота, мм – 105
  • вес, г – 620
  • максимально возможная нагрузка, кг – 3

В комплекте поставляется универсальная быстросъемная площадка, что позволяет устанавливать на нее практически любую модель камеры. К площадке также прилагается универсальный винт для крепления. Установочный винт делает движение камеры по рельсам гладким, а также помогает зафиксировать площадку с камерой, если это необходимо.

Ножки Proaim 2ft Slider оборудованы специальными резиновыми наконечниками в виде шариков. Высота ножек регулируется, что позволяет установить стедикам идеально ровно даже на неровной поверхности.

Характеристики:

  • длина – 24"
  • установка как на один, так и на два штатива
  • материал изготовления – анодированный алюминий с серебристым покрытием
  • длина – 24"
  • ширина – 1,5"
  • расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 40
  • размер площадки для установки камеры – 4"х3"
  • крепление камеры – винт 1/4
  • крепление на штатив – винты 1/4 и 3/8
  • длина ножек – 5,5"
  • вес, кг – 1,5

Слайдер поставляется в комплекте с кейсом для транспортировки, который защищает оборудование от повреждений во время переездов.

Комплектация

   

Полезные ссылки:

 

(112358)

