Proaim Linear Slider 2 ft слайдер для видеосъемки

Описание

Штативная голова Proaim отличается возможностью движения в трех плоскостях. Подходит для небольших камер. Панорамная голова обеспечивает плавное движение камеры, исключая тряску в кадре.

Характеристики:

крепление к камере – универсальный винт 1/4

крепление к штативу – универсальный винт 1/4 и 3/8

высота, мм – 105

вес, г – 620

максимально возможная нагрузка, кг – 3

В комплекте поставляется универсальная быстросъемная площадка, что позволяет устанавливать на нее практически любую модель камеры. К площадке также прилагается универсальный винт для крепления. Установочный винт делает движение камеры по рельсам гладким, а также помогает зафиксировать площадку с камерой, если это необходимо.

Ножки Proaim 2ft Slider оборудованы специальными резиновыми наконечниками в виде шариков. Высота ножек регулируется, что позволяет установить стедикам идеально ровно даже на неровной поверхности.

Характеристики:

длина – 24"

установка как на один, так и на два штатива

материал изготовления – анодированный алюминий с серебристым покрытием

ширина – 1,5"

расстояние между рельсами (от оси до оси), мм – 40

размер площадки для установки камеры – 4"х3"

крепление камеры – винт 1/4

крепление на штатив – винты 1/4 и 3/8

длина ножек – 5,5"

вес, кг – 1,5

Слайдер поставляется в комплекте с кейсом для транспортировки, который защищает оборудование от повреждений во время переездов.