Proaim Swift Dolly 12ft Aluminum Track 75mm Bowl Tripod Stand комплект оборудования для динамичной в

Proaim
Артикул: NVF-1553

Proaim Swift Dolly 12ft Aluminum Track 75mm Bowl Tripod Stand – комплект оборудования для любительской и профессиональной динамичной видеосъемки. В комплект входят все необходимые для работы составляющие.

Описание

В комплекте новая модель тележки Swift Dolly. Эта тележка совместима со всеми DV и HDV-камерами, штативами и плечевыми упорами. Она отличается высоким качеством исполнения и возможностью моментальной установки, позволяет получать плавное движение в кадре.

Размеры:

  • диаметр прямоугольного стержня – 1,5/1" (1 шт.)
  • диаметр квадратного стержня – 32" (2 шт.)
  • диаметр квадратного стержня – 27" (1 шт.)
  • диаметр центрального стержня – 14"

Размеры рельсового пути:

  • длина одной части рельсового пути, м – 1,2
  • расстояние между рельсами – 28"
  • диаметр рельса – 1,25"

Панорамная голова Proaim Fluid Head позволяет вращать камеру в трех плоскостях. Подходит для небольших камер.

Характеристики:

  • крепление камеры – стандартный винт 1/4
  • крепление к штативу – стандартные винты 1/4 и 3/8
  • высота, мм – 105
  • вес, г – 620
  • максимально возможная нагрузка, кг – 3

(112364)

 

Комплектация

  • Рельсовый путь длиной 3,6 м (состоит из 6 частей).
  • Набор колес, шт. – 3 шт.
  • стержни для тележки – 4 квадратных стержня.
  • Штатив для головки.
  • Панорамная головка.
  • Нижняя растяжка.

 

 

Ошибка

