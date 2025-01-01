Proaim Swift Dolly 12ft Aluminum Track 75mm Bowl Tripod Stand комплект оборудования для динамичной в

Описание

В комплекте новая модель тележки Swift Dolly. Эта тележка совместима со всеми DV и HDV-камерами, штативами и плечевыми упорами. Она отличается высоким качеством исполнения и возможностью моментальной установки, позволяет получать плавное движение в кадре.

Размеры:

диаметр прямоугольного стержня – 1,5/1" (1 шт.)

диаметр квадратного стержня – 32" (2 шт.)

диаметр квадратного стержня – 27" (1 шт.)

диаметр центрального стержня – 14"

Размеры рельсового пути:

длина одной части рельсового пути, м – 1,2

расстояние между рельсами – 28"

диаметр рельса – 1,25"

Панорамная голова Proaim Fluid Head позволяет вращать камеру в трех плоскостях. Подходит для небольших камер.

Характеристики:

крепление камеры – стандартный винт 1/4

крепление к штативу – стандартные винты 1/4 и 3/8

высота, мм – 105

вес, г – 620

максимально возможная нагрузка, кг – 3

(112364)