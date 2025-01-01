Proaim Filmcity SL-2A слайдер

Москва
Proaim Filmcity SL-2A – высококачественный слайдер для профессиональной работы и получения плавного, бесшумного передвижения камеры, без тряски и вибрации. Изготовлен из прочного анодированного алюминия. Предназначен для работы с DSLR и DSLM камерами весом до 2,5 кг. Для хранения и транспортировки предусмотрен кейс с подкладкой из вспененного материала.
Слайдер Proaim Filmcity SL-2A имеет самосмазывающиеся рельсы и индикатор уровня установки. Есть возможность крепления на штатив. Ножки с резиновыми наконечниками за счет которых предотвращается скольжение при установке аксессуара на поверхности.
Слайдер поставляется в комплекте с кронштейном для LCD-монитора и адаптером AD-15, на который можно закрепить необходимые аксессуары, например, дополнительный свет или микрофон. Удобная и прочная конструкция кронштейна из анодированного алюминия поможет регулировать и фиксировать их положение. Адаптер 15-мм имеет стандартный крепежный винт 1/4 дюйма.
