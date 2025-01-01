Proaim DL-223 Dolly тележка для видеосъемки

images
Proaim
 Proaim DL-223 Dolly – портативная и прочная тележка для ведения профессиональной видеосъемки. Отвечает всем требованиям современных видеооператоров. Комплектуется колесами для рельс и для пола. Устройство поставляется в удобном кейсе для транспортировки.

Описание

Тележка подходит для работы, как новичкам, так и опытным видеооператорам. Устройство обеспечивает плавное передвижение камеры с места на место, тем самым предотвращая появление тряски в кадре даже при самой динамичной съемке. Двухдюймовые колеса и уникальная система блокировки делают устройство очень устойчивым на любой поверхности. Основное преимущество тележки Proaim Dolly-223 заключается в прочности и гибкости ее конструкции.

Характеристики:

  • материал – сплав алюминия, ABS пластик
  • два комплекта колес – для рельс, для пола
  • длина в разобранном виде, см – 88,4
  • длина в собранном виде, см – 43
  • максимально возможная нагрузка, кг – 15
  • вес, кг – 1,58
  • диаметр головки, см – 5

Колеса тележки сменные. Тележка может устанавливаться на прямой рельсовый путь, по которому скользят колеса, или на любую гладкую поверхность. Тележка поставляется в удобном кейсе с ручками для транспортировки. Внутри кейса – мягкий вспененный материал с выемками для оборудования, что обеспечивает сохранность оборудования во время переездов.

Комплектация

  • Тележка Proaim DL-223.

Зачем нужен флэшметр
7 идей для творческой фотосъемки
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
