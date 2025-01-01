images
Proaim 36ft Flexi Track рельсы

Proaim
Артикул: NVF-1770

Flexi-рельсы для использования с операторской тележкой. Материал изготовления – неопрен. Длина – 11 метров.

 

Описание

(PTRKFLX)

