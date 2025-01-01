images
Proaim 12ft Aluminum Track операторские рельсы из анодированного алюминия для видеосъемки

Proaim 12ft Aluminum Track операторские рельсы из анодированного алюминия для видеосъемки

Proaim
Артикул: NVF-1552

Proaim 12ft Aluminum Track – рельсовый путь стандартной длины 3,6 м. Обеспечивает плавное движение тележки. Расстояние между рельсами – 24,5". Совместим с другими моделями тележек, если колеса тележки подходят по диаметру.

Описание

Устройство позволяет устанавливать на него как штатив с камерой, так и непосредственно саму камеру. Тележка очень удобна для транспортировки, а ее сборки требуются  считанные минуты. Подходит для любого типа съемок: от любительской до профессиональной и коммерческой. Материал тележки – черный анодированный алюминий. Материал колес – полиуретан.

Комплектация

  • Рельсовый путь Proaim Studio Track.

 

Полезные ссылки:

(PTRK12)

Видео

