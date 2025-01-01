Proaim 12ft Aluminum Track операторские рельсы из анодированного алюминия для видеосъемки

Описание

Устройство позволяет устанавливать на него как штатив с камерой, так и непосредственно саму камеру. Тележка очень удобна для транспортировки, а ее сборки требуются считанные минуты. Подходит для любого типа съемок: от любительской до профессиональной и коммерческой. Материал тележки – черный анодированный алюминий. Материал колес – полиуретан.