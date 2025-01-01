Konova MSS моторизация

Артикул: DAN-0594

Konova MSS – моторизированный привод для работы со слайдерами. Представляет собой прочную, надежную моторизацию, изготовленную из алюминия и пластика. Работает от 12 батареек AA или 2 аккумуляторов Sony F-750H. Данная модель отличается особой мощностью и надежностью, ее грузоподъемность составляет 20 кг. Установка мотора на слайдер интуитивно понятна и займет не больше 30 секунд.