images
Konova MSS моторизация

Konova MSS моторизация

Konova
Артикул: DAN-0594

Konova MSS – моторизированный привод для работы со слайдерами. Представляет собой прочную, надежную моторизацию, изготовленную из алюминия и пластика. Работает от 12 батареек AA или 2 аккумуляторов Sony F-750H. Данная модель отличается особой мощностью и надежностью, ее грузоподъемность составляет 20 кг. Установка мотора на слайдер интуитивно понятна и займет не больше 30 секунд.

Описание

Konova MSS моторизация

Комплектация

  • Привод MS.
  • Ремень привода с блокировкой.
  • Кабель.
  • Фиксаторы, чехол, ершики для очистки.
  • Базовый контроллер управления движением.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера