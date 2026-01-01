images
Konova K7 слайдер 100 см

Konova K7 слайдер 100 см

Konova
Артикул: DAN-0590

Konova K7 – слайдер, предназначенный для линейного перемещения камеры при съемке видео. Отличительной чертой прибора является усовершенствованная, продуманная до мелочей, конструкция. Длина устройства, мм – 1000.

Описание

Данная модель пользуется популярностью у операторов, благодаря плавному, бесшумному скольжению и надежной фиксации камеры. Устройство подойдет даже самым требовательным профессионалам. Основание оснащено отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8". Головку слайдера можно крепить в три положения: вертикальное, горизонтальное и диагональное. Это поможет решить любую творческую задумку. Ножки слайдера оснащены специальными резиновыми наконечниками, что позволяет прочно зафиксировать прибор на любой поверхности.

Комплектация

  • Кейс для транспортировки.
  • Слайдер.
  • Чехлы для ножек.
  • Ножки.
  • 2 масляных сальника.
  • Гаечные ключи.
  • Салфетки для очистки устройства.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера