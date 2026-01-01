Konova K7 слайдер 100 см

Описание

Данная модель пользуется популярностью у операторов, благодаря плавному, бесшумному скольжению и надежной фиксации камеры. Устройство подойдет даже самым требовательным профессионалам. Основание оснащено отверстиями для крепежных винтов 1/4" и 3/8". Головку слайдера можно крепить в три положения: вертикальное, горизонтальное и диагональное. Это поможет решить любую творческую задумку. Ножки слайдера оснащены специальными резиновыми наконечниками, что позволяет прочно зафиксировать прибор на любой поверхности.