Konova K3 слайдер 80 см

Артикул: OLE-1386

Слайдер Konova K3 используется при съемке видео, чтобы плавно и бесшумно передвигать камеру. Современная конструкция позволяет получить идеальное, без рывков, стабильное изображение. В основании имеются три парных отверстия для крепежных винтов 1/4 и 3/8 дюйма. Длина, мм – 800, ширина, мм – 46, высота, мм – 19, вес, кг – 2,48.