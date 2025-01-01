images
Konova K3 слайдер 80 см

Слайдер Konova K3 используется при съемке видео, чтобы плавно и бесшумно передвигать камеру. Современная конструкция позволяет получить идеальное, без рывков,  стабильное изображение. В основании имеются три парных отверстия для крепежных винтов 1/4 и 3/8 дюйма. Длина, мм – 800, ширина, мм – 46, высота, мм – 19, вес, кг – 2,48.

Описание

Технические характеристики:

  • рекомендуемая камера – RedEpic, С300, Canon 650D, Canon 5 D
  • вес рельс, кг – 1,46
  • ширина рельс, мм – 46
  • высота рельс, мм – 18,5
  • размер рукоятки, мм – 6
  • количество подшипников – 4
  • ширина подшипников, мм – 17
  • высота подшипников, мм – 8
  • максимально допустимая нагрузка, кг – 22
  • оптимальная нагрузка, кг – от 3 до 15
  • расположение подшипников – треугольное
  • контроль появления вибрации – да 

Комплектация

  • Кейс для транспортировки.
  • Слайдер.
  • Чехлы для ножек.
  • Ножки.
  • 2 масляных сальника.
  • Гаечные ключи.
  • Салфетка для очистки устройства.

 

