FST Slidecam lite SL-100 слайдер 100 см

FST Slidecam lite SL-100 слайдер 100 см

FST
Артикул: NVF-1613

FST Slidecam lite – слайдер, предназначенный для линейного перемещения камеры при съемке видео. За счет конструкции позволяет получать плавное и стабильное изображение в кадре при движении.

Описание

Характеристики:

  • длина, м – 1
  • ширина, м – 0,4
  • максимальная нагрузка, кг – 9
  • оптимальная нагрузка, кг – 3–6
  • материал изготовления – сплав алюминия и стали
  • вес, кг – 1,64
Чехол в комплекте.

Комплектация

  • FST Slidecam lite слайдер.
  • Чехол для хранения и транспортировки.

Ошибка

