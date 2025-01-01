images
FST SL-150 слайдер 150 см

FST SL-150 слайдер 150 см

FST
Артикул: NVF-5704

FST SL-150 слайдер – устройство для видеосъемки, которое предоставляет возможность плавного, линейного передвижения камеры. 

Описание

Благодаря слайдеру видео имеет ровное и плавное качество изображения. Оптимальная нагрузка данной модели может варьироваться от 3 до 6 килограммов. Максимальная нагрузка составит 9 килограмм. Фиксация камеры для подходящего положения производится с помощью типизированных опор. Данная модель выполнена из прочнейшего материала, этот факт гарантирует высокую жесткость механизма, благодаря чему вибрация и дрожание камеры во время видеосъемки исключены. Слайдер FST позволит производить видеосъемку с движущейся точки. Длинна 150 см.

