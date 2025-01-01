images
Proaim Basic PSMC универсальный плечевой упор

Proaim
Артикул: NVF-1502

Proaim Basic – универсальный риг, совместимый со всеми DSLR/DV/HDV камерами весом не более 4,5 кг.

Описание

В комплект входит подвесной плечевой риг с упором в грудную клетку. Риг оснащен замком быстрого присоединения/отсоединения, имеет рукоятки с прорезиненными ручками. Плечевой упор комплектуется алюминиевыми стержнями и быстросъемной площадкой.

Характеристики:

  • основные детали выполнены из алюминия
  • упор в грудную клетку регулируется
  • высокое качество замка быстрого присоединения/отсоединения и пластины установки на штатив
  • быстро и легко собирается/разбирается

(PSMC)

Wansen

