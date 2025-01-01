images
Proaim e-Focus EF-DSLR фоллоу фокус для DSLR-видеокамер

Proaim
Артикул: OLE-0205

Новая модель фоллоу фокуса Proaim e-Focus EF-DSLR разработанную специально для DSLR-видеокамер. Фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Циферблат обеспечивает удаленный контроль зума и фокуса.

Описание

Резиновый ремень привода длиной 33 см накладывается на зум объектива и кольцо фокуса и крепится к приводу. Устройство монтируется на 15-милиметровой рельсовой опоре. Работает тихо и без рывков.

Технические характеристики:

  • диаметр привода, мм – 72
  • длина резинового ремня привода, см – 33
  • аккумулятор на основе лития, V – 7,5
  • материал рукоятки – металл
  • общий вес (с кейсом для транспортировки), кг –1,5 

Ошибка

