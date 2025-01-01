Proaim e-Focus EF-DSLR фоллоу фокус для DSLR-видеокамер

Москва
Новая модель фоллоу фокуса Proaim e-Focus EF-DSLR разработанную специально для DSLR-видеокамер. Фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Циферблат обеспечивает удаленный контроль зума и фокуса.
Резиновый ремень привода длиной 33 см накладывается на зум объектива и кольцо фокуса и крепится к приводу. Устройство монтируется на 15-милиметровой рельсовой опоре. Работает тихо и без рывков.
Технические характеристики:
