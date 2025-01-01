Proaim Camtree Follow Focus V2 фоллоу фокус для объективов

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Механизм плавной регулировки фокуса Proaim Camtree Follow Focus V2 устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую опору с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси). Его можно установить как с левой, так и с правой стороны. Оснащен регулируемой рамкой для крепления объектива любого диаметра.
Proaim Camtree Follow Focus V2 поставляется с набором шестерен разных диаметров со стандартным для фоллоу фокуса модулем 0,8, поэтому подходит для использования с объективами соответствующего диаметра всех моделей. Вся конструкция управляется взаимозаменяемым приводом. Имеет регулируемый фиксирующий замок. В настоящее время поставляется привод с шагом 0,8/2,51 мм. Все детали (за исключением замков, позиционного индикатора и привода) выполнены из высококачественного алюминия.
Технические характеристики зума:
В комплекте также имеется универсальное гибкое зубчатое кольцо для использования с объективами разных диаметров.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов