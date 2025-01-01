Proaim Camtree Follow Focus V2 фоллоу фокус для объективов

Proaim Camtree Follow Focus V2 фоллоу фокус для объективов

Proaim
Артикул: OLE-0203

Механизм плавной регулировки фокуса Proaim Camtree Follow Focus V2 устанавливается на 15-миллиметровую рельсовую опору с расстоянием между рельсами 60 мм (от оси до оси). Его можно установить как с левой, так и с правой стороны. Оснащен регулируемой рамкой для крепления объектива любого диаметра.

Описание

Proaim Camtree Follow Focus V2 поставляется с набором шестерен разных диаметров со стандартным для фоллоу фокуса модулем 0,8, поэтому подходит для использования с объективами соответствующего диаметра всех моделей. Вся конструкция управляется взаимозаменяемым приводом. Имеет регулируемый фиксирующий замок. В настоящее время поставляется привод с шагом 0,8/2,51 мм. Все детали (за исключением замков, позиционного индикатора и привода) выполнены из высококачественного алюминия.

Технические характеристики зума:

  • материал –  металл
  • диаметр привода, мм – 40
  • модуль привода – 0,8
  • модуль колец для привода – 0,8

В комплекте также имеется универсальное гибкое зубчатое кольцо для использования с объективами разных диаметров.

 

Комплектация

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
FOTOKVANT LED-40M ОБЗОР НЕДОРОГОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера