Proaim Camtree Follow Focus V2 фоллоу фокус для объективов

Описание

Proaim Camtree Follow Focus V2 поставляется с набором шестерен разных диаметров со стандартным для фоллоу фокуса модулем 0,8, поэтому подходит для использования с объективами соответствующего диаметра всех моделей. Вся конструкция управляется взаимозаменяемым приводом. Имеет регулируемый фиксирующий замок. В настоящее время поставляется привод с шагом 0,8/2,51 мм. Все детали (за исключением замков, позиционного индикатора и привода) выполнены из высококачественного алюминия.

Технические характеристики зума:

материал – металл

диаметр привода, мм – 40

модуль привода – 0,8

модуль колец для привода – 0,8

В комплекте также имеется универсальное гибкое зубчатое кольцо для использования с объективами разных диаметров.