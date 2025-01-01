Proaim Camtree Follow Focus Solid Gear фоллоу фокус с гибким тросом

Proaim Camtree Follow Focus Solid Gear фоллоу фокус с гибким тросом

Proaim
Артикул: OLE-0204

Механизм плавной регулировки Proaim Camtree Follow Focus Solid Gear фоллоу фокус с гибким тросом устанавливается на 15-мм рельсовую опору с расстоянием между рельсами 60 мм от оси до оси. Идеально подходит для работы с DV/HDV/DSLR камерами. В комплекте к данной модели фоллоу фокуса поставляется гибкий трос длиной 38 см.

Описание

Имеет стандартный для фоллоу фокуса модуль 0,8, который совместим с фоллоу фокусами других производителей. Гибкий трос длиной 38 см может быть использован с любыми прайм- или зум-объективами. Модель уникальной системы фиксации, которая предотвращает соскальзывание. Конструкция замков такова, что позволяет быстро и просто устанавливать/демонтировать фоллоу фокус на рельсовую опору, при этом не сбиваются настройки остального оборудования.  

Технические характеристики:

  • приводы обеспечивают максимально точную работу фоллоу фокуса
  • подходит для работы с объективами любого размера и диаметра
  • поставляется привод с шагом 0,8/2,51 мм

Комплектация

  • Фоллоу фокус Proaim Camtree Follow Focus Solid Gear – 1 шт.
  • Гибкий трос 38 см для фоллоу фокуса – 1 шт.

