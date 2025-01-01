Proaim Camtree Follow Focus Solid Gear фоллоу фокус с гибким тросом

Описание

Имеет стандартный для фоллоу фокуса модуль 0,8, который совместим с фоллоу фокусами других производителей. Гибкий трос длиной 38 см может быть использован с любыми прайм- или зум-объективами. Модель уникальной системы фиксации, которая предотвращает соскальзывание. Конструкция замков такова, что позволяет быстро и просто устанавливать/демонтировать фоллоу фокус на рельсовую опору, при этом не сбиваются настройки остального оборудования.

Технические характеристики: