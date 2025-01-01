images
Manfrotto 526,545GBK-1 штатив с видеоголовкой 526 для видеокамеры

Manfrotto 526,545GBK-1 штатив с видеоголовкой 526 для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0404

Manfrotto 545GBK с видеоголовкой 526 – профессиональный штатив для видеокамер весом до 16 кг, максимальная нагрузка 25 кг. Максимальная высота 173 см, минимальная – 47,5 см. Для лучшей устойчивости снабжен торсионной жесткостью. Видеоголова Manfrotto 526 с точным жидкостным демпфированием имеет низкие, средние и высокие настройки растяжки и идеально подходит для панорамирования. Для удобства хранения и переноски комплект упакован в удобный водонепроницаемый чехол.

Описание

Manfrotto 526,545GBK-1 штатив с видеоголовкой 526 для видеокамеры

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Светодиодный осветитель Fotokvant LED-1296AS, соответствующий протоколу DMX-512. Обзор
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера