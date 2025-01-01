Manfrotto 526,545GBK-1 штатив с видеоголовкой 526 для видеокамеры

Артикул: OLE-0404

Manfrotto 545GBK с видеоголовкой 526 – профессиональный штатив для видеокамер весом до 16 кг, максимальная нагрузка 25 кг. Максимальная высота 173 см, минимальная – 47,5 см. Для лучшей устойчивости снабжен торсионной жесткостью. Видеоголова Manfrotto 526 с точным жидкостным демпфированием имеет низкие, средние и высокие настройки растяжки и идеально подходит для панорамирования. Для удобства хранения и переноски комплект упакован в удобный водонепроницаемый чехол.