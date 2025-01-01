images
Manfrotto MK190X3-BH KIT 190 Alu+BH Head комплект штатив с головой 496RC2

Manfrotto
Артикул: DAN-0162

Manfrotto MK190X3-BH KIT 190 Alu+BH Head – штатив с головой 496RC2

Manfrotto MK190X3-BH KIT 190 Alu – прочный, универсальный и надежный штатив, который был изготовлен из легкого и эластичного алюминиевого сплава. Благодаря свойствам материала из которого была изготовлена тренога, ее можно использовать в любых природных/погодных условиях – она не боится коррозии, низких и высоких температур, и даже вибраций.

Материал: алюминий; Максимальная нагрузка: 13.23 кг; Максимальная высота: 146.60 см; Минимальная высота: 36.90 см; Кол-во секций штанги 3; Вес: 5 кг 29 гр;

