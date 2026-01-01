KingMa BM-MPH1 штатив с дистанционным управлением для iPhone
Артикул: MTG-3926

KingMa BM-MPH1 штатив с дистанционным управлением для iPhone. Универсальное устройство, сочетающее в себе и монопод и настольный штатив станет помощником в мобильной съёмке. Оно подходит для iPhone начиная с 11 модели (iOs 15+) и обеспечивает превосходный опыт съёмки с гибкими возможностями. 

Описание

Пульт дистанционного управления закреплен прямо на центральной ножке. Снимите его и вы получите управление съёмкой на расстоянии. С его помощью можно менять камеру с фронтальной на селфи, приближать, а также начинать старт записи или сделать фото. Работает пульт до 20 часов, а заряжается от Type-C.

Характеристики:

  • Посадочное крепление 1/4"
  • Наклон 180 °
  • Поворот 360 °
  • Дополнительные функции дистанционное управление
  • Максимальная высота 172 мм
  • Длина в сложенном положении 131 мм
  • Трансформируется в монопод Да
  • Вес 145 г
  • Материал алюминий, пластик, силикон

Комплектация

  • штатив
  • держатель смартфона
  • пульт ДУ
  • зарядный кабель USB - Type-C

