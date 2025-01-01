Gitzo GT3542L Mountaineer штатив для фотокамеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT3542L Mountaineer – легкий четырехсекционный карбоновый штатив Mountaineer 3 серии, выдерживает большие нагрузки – до 25 кг. Высота – 9,4-146 см; длина в сложенном виде 58 см; допустимая нагрузка 25 кг; вес 1,96 кг.
Оптимизирован состав углеродного волокна для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонный для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen