Gitzo GT3542L Mountaineer штатив для фотокамеры
Gitzo GT3542L Mountaineer штатив для фотокамеры
Gitzo GT3542L Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo GT3542L Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: NVF-6296

Gitzo GT3542L Mountaineer – легкий четырехсекционный карбоновый штатив Mountaineer 3 серии, выдерживает большие нагрузки – до 25 кг. Высота – 9,4-146 см; длина в сложенном виде 58 см; допустимая нагрузка 25 кг; вес 1,96 кг.

Описание

Оптимизирован состав углеродного волокна для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонный для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.

Характеристики:

  • количество секций – 4
  • материал – карбон
  • максимальная высота, см – 178
  • длина в сложенном состоянии, см – 59
  • минимальная высота, см – 16
  • безопасная нагрузка, кг – 25
  • вес, г – 1950

