Gitzo GT3542 Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo GT3542 Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: NVF-6295

Gitzo GT3542 Mountaineer – легкий четырехсекционный карбоновый штатив Mountaineer 3 серии выдерживает большие нагрузки – до 21 кг. Высота 162 см, длина в сложенном виде 54 см; допустимая нагрузка 21 кг; вес 1,86 кг.

Описание

Оптимизирован состав углеродного волокна для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонный для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.

Характеристики:

  • количество секций – 4
  • материал – карбон
  • максимальная высота, см – 162
  • длина в сложенном состоянии, см – 54
  • безопасная нагрузка, кг – 21
  • вес, г – 1860

