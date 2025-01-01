Gitzo GT3532 Mountaineer штатив для фотокамеры

Москва
Gitzo GT3532 Mountaineer – легкий трехсекционный карбоновый штатив Mountaineer 3 серии выдерживает большие нагрузки – до 21 кг. Высота 161 см, длина в сложенном виде 64 см, допустимая нагрузка 21 кг, вес 1,88 кг.
Оптимизирован состав углеродного волокна для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонный для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.
Характеристики:
