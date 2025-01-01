images
Gitzo GT2541EX Explorer штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: NVF-6284

Gitzo GT2541EX Explorer – легкий и компактный четырехсекционный карбоновый штатив. Особенность штатива серии Explorer – ножки, можно установить под любым углом, а центральную колонну можно расположить произвольно в любом положении. оперативность установки и жесткость штатива обеспечивает систнма G-Lock. Идеальная модель для путешественников и экстремалов. Максимальная высота – 164 см. Максимальная нагрузка – 12 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 164
  • длина в сложенном виде, см – 54
  • вес, г – 1840
  • материал – карбон 
  • максимальная нагрузка, кг – 12
  • количество секций – 4
  • вес, кг – 1,84

