Gitzo GT2541EX Explorer штатив для фотокамеры

Gitzo

Артикул: NVF-6284

Gitzo GT2541EX Explorer – легкий и компактный четырехсекционный карбоновый штатив. Особенность штатива серии Explorer – ножки, можно установить под любым углом, а центральную колонну можно расположить произвольно в любом положении. оперативность установки и жесткость штатива обеспечивает систнма G-Lock. Идеальная модель для путешественников и экстремалов. Максимальная высота – 164 см. Максимальная нагрузка – 12 кг.