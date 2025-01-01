Gitzo GT2541EX Explorer штатив для фотокамеры

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT2541EX Explorer – легкий и компактный четырехсекционный карбоновый штатив. Особенность штатива серии Explorer – ножки, можно установить под любым углом, а центральную колонну можно расположить произвольно в любом положении. оперативность установки и жесткость штатива обеспечивает систнма G-Lock. Идеальная модель для путешественников и экстремалов. Максимальная высота – 164 см. Максимальная нагрузка – 12 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen