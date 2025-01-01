images
images
images
images
images
images
Gitzo GT1542T Traveler штатив для фотокамеры
Gitzo GT1542T Traveler штатив для фотокамеры
Gitzo GT1542T Traveler штатив для фотокамеры
Gitzo GT1542T Traveler штатив для фотокамеры
Gitzo GT1542T Traveler штатив для фотокамеры
Gitzo GT1542T Traveler штатив для фотокамеры

Gitzo GT1542T Traveler штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: NVF-6314

Gitzo GT1542T Traveler – четырехсекционный карбоновый штатив. Чрезвычайно компактный, легкий и, в то же время, прочный и надежный. Идеальная модель для путешественников и любителей астронаблюдений. Рекомендуется для установки фото- и видеокамер весом до 8 кг. Максимальная высота – 149 см.

Описание

Характеристики:

  • материал – карбон
  • количество секций – 4
  • максимальная высота, см – 149
  • максимальная высота без центральной колоны, см – 117
  • минимальная высота, см – 22
  • длина в сложенном состоянии, см – 43
  • безопасная нагрузка, кг – 8
  • вес, г – 995

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Арт. NVF-6511
Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

540 ₽
В корзину

Видео

Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81470) Nuada Ring 10 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Девид Сеймур
Девид Сеймур
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера