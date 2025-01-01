Gitzo GT1542T Traveler штатив для фотокамеры

Gitzo

Артикул: NVF-6314

Gitzo GT1542T Traveler – четырехсекционный карбоновый штатив. Чрезвычайно компактный, легкий и, в то же время, прочный и надежный. Идеальная модель для путешественников и любителей астронаблюдений. Рекомендуется для установки фото- и видеокамер весом до 8 кг. Максимальная высота – 149 см.