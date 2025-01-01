images
Gitzo GT0531 Mountaineer штатив для фотокамеры

Gitzo
Артикул: NVF-6289

Gitzo GT0531 Mountaineer – легкий карбоновый трехсекционный штатив. Рекомендуется для зеркальных камер с объективами до 75 мм. Очень компактный, максимальная длина 131 см. Максимальная нагрузка – 6 кг. Вес, г – 1070.

Fotokvant FLH-24 винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак
Арт. NVF-6511
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

540 ₽
Как сделать отличную уличную фотографию
Как сделать отличную уличную фотографию
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Софтрефлекторы Phottix Spartan Beauty Dish 50&70. Обзор и сравнение портретных тарелок
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
