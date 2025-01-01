Gitzo GT0531 Mountaineer штатив для фотокамеры

Временно нет в наличии

Gitzo GT0531 Mountaineer – легкий карбоновый трехсекционный штатив. Рекомендуется для зеркальных камер с объективами до 75 мм. Очень компактный, максимальная длина 131 см. Максимальная нагрузка – 6 кг. Вес, г – 1070.

