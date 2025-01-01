Gitzo GK3532-80QD Mountaineer штатив с шаровой головкой для фотокамеры

Gitzo

Артикул: OLE-1013

Gitzo GK3532-80QD Mountaineer – комплект, в который входят трехсекционный карбоновый штатив GT3532 и шаровая головка GH3780QD. Рекомендуется для профессиональных зеркальных камер с 300 мм объективами (до 400 мм). Штатив легкий и жесткий, диаметр верхней секции составляет 32,9 мм. Шаровая голова имеет гибридную систему быстросъемной площадки и подпружиненный двойной замок. Максимальная высота – 175 см, максимальная нагрузка – 21 кг.