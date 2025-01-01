images
Gitzo GK3532-80QD Mountaineer штатив с шаровой головкой для фотокамеры

Gitzo GK3532-80QD Mountaineer штатив с шаровой головкой для фотокамеры

Gitzo
Артикул: OLE-1013

Gitzo GK3532-80QD Mountaineer – комплект, в который входят трехсекционный карбоновый штатив GT3532 и шаровая головка GH3780QD. Рекомендуется для профессиональных зеркальных камер с 300 мм объективами (до 400 мм). Штатив легкий и жесткий, диаметр верхней секции составляет 32,9 мм. Шаровая голова имеет гибридную систему быстросъемной площадки и подпружиненный двойной замок. Максимальная высота – 175 см, максимальная нагрузка – 21 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • быстросъемная площадка – Arca-Swiss
  • максимальная высота, см – 175
  • длина в сложенном виде, см – 77,5
  • вес, г – 2,7
  • материал – карбон
  • максимальная нагрузка, кг – 21

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Амира Фриц
Амира Фриц
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера