images
images
images
Артикул: MTG-1785

FST TH606A штатив алюминиевый. 

Профессиональный 3-х секционный алюминиевый видеоштатив со сдвоенными двумя верхними секциями. Усиленная клипсовая система креплений. Средняя растяжка с возможностью регулировки делает конструкцию более прочной , надежной и виброустойчивой , не позволяя ножкам разъезжаться под нагрузкой. Встроенные шипы на концах ножек могут использоваться на различных грунтах или льду. Литое чашечное основание, 75мм.

Описание

В комплекте жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой и регулируемой системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклонов с базой-адаптером с основанием чаши 75мм .Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Есть отдельное гнездо для крепления доп. аксессуаров.  Быстросъемная подвижная площадка для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами.
В комплекте уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.

Характеристики:

  • Материал : алюминий
  • Диаметр секций : 12-24,6 мм
  • Количество секций : 3
  • Максимальная нагрузка :10 кг.
  • Вес : 2,9кг
  • Размер в сложенном виде : 78см
  • Максимальная рабочая высота : 163 см
  • Минимальная рабочая высота : 74 см
  • Тип видеоголовки
  • Тип площадки : быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
  • Высота видеоголовки : 12 см
  • Вес видеоголовки : 1,34 кг.
  • Угол наклона : - 75 + 90 град.
  • Максимальная нагрузка : 8 кг.
  • Размер основания чаши : 75 мм
  • Вес базы-адаптера : 0,24 кг.
  • Цвет : черный

Комплектация

  • Штатив
  • Чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера