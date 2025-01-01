Benro TSL08AS2CSH Slim штатив c видеоголовой/алюминиевый с цангами. 

Описание

Компактная и легкая видеоголова c гидравлической компенсацией для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры.



Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.



Гидравлические картриджи обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.



Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма.



Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.



Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.



Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.



Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.



В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось



уменьшить диаметр ног штатива без ущерба для прочности.



Литой хаб придает штативу дополнительную устойчивость.



На хабе под пластиковой заглушкой расположена резьба 3/8 дюйма для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) без использования дополнительных опор.



Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок жестко фиксирует колонну и сводит к минимуму возможные вибрации. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.



При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли.



В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.



Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.



Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли. Достаточно четверть оборота и ноги штатива надежно зафиксированы.



Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.



Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.



Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Характеристики: