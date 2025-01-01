images
Benro TSL08AS2CSH Slim штатив c видеоголовой/алюминиевый с цангами
Benro
Артикул: MTG-1803

Benro TSL08AS2CSH Slim штатив c видеоголовой/алюминиевый с цангами. 

Тонкий и прочный алюминиевый штатив Benro Slim TSL08AS2CSH с компактной видеоголовкой для оператора, работающего в ограниченном пространстве и в условиях постоянного движения. Подходит для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики.  Максимальная высота 145 см, нагрузка до 2,5 кг. 

Описание

Компактная и легкая видеоголова c гидравлической компенсацией для системных и компактных зеркальных камер. Разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры. 

Несмотря на свои скромные размеры, видеоголова выдерживает нагрузку до 2,5 кг и позволяет получать видеоконтент высокого качества.

Гидравлические картриджи обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры.

Удлиненная быстросъемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Площадка поставляется с винтом ¼ дюйма. 

Независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона 90/-75 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Плоское основание позволяет установить голову на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и т.п.

Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось

уменьшить диаметр ног штатива без ущерба для прочности. 

Литой хаб придает штативу дополнительную устойчивость. 

На хабе под пластиковой заглушкой расположена резьба 3/8 дюйма для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) без использования дополнительных опор.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна.  Металлический замок жестко фиксирует колонну и сводит к минимуму возможные вибрации. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли. Достаточно четверть оборота и ноги штатива надежно зафиксированы. 

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Характеристики: 

  • Материал – алюминий/магний
  • Безопасная нагрузка, кг – 2,5
  • Вес, кг – 1,48
  • Максимальная высота, см – 145
  • Без центральной колонны, см – 121,5
  • Минимальная высота, см – 41
  • В сложенном виде, см – 52

