Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами. 

Описание

Компактная и легкая шаровая головка управляется одной ручкой. Обладая элегантным и минималистичным дизайном, идеально подходит для путешествующих фотографов.



Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования.



Быстросъемная штативная площадка Benro PU30 совместимая с Arca-Swiss обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Под площадкой расположен пузырьковый уровень.



В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить диаметр ног штатива без ущерба для прочности.



Литой хаб придает штативу дополнительную устойчивость.



На хабе под пластиковой заглушкой расположена резьба 3/8 дюйма для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) без использования дополнительных опор.



Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок жестко фиксирует колонну и сводит к минимуму возможные вибрации. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.



При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли.



В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.



Пузырьковый уровень, расположенный на хабе, поможет точно выровнять линию горизонта.



Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли. Достаточно четверть оборота и ноги штатива надежно зафиксированы.



Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.



Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.



Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.



Характеристики: