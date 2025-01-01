Москва
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами.
Тонкий и прочный алюминиевый штатив Benro Slim TSL08AN00 с компактной шаровой головкой для путешествующих фотографов. Подходит для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики. Максимальная высота 146,5 см, нагрузка до 4 кг.
Компактная и легкая шаровая головка управляется одной ручкой. Обладая элегантным и минималистичным дизайном, идеально подходит для путешествующих фотографов.
Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования.
Быстросъемная штативная площадка Benro PU30 совместимая с Arca-Swiss обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Под площадкой расположен пузырьковый уровень.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить диаметр ног штатива без ущерба для прочности.
Литой хаб придает штативу дополнительную устойчивость.
На хабе под пластиковой заглушкой расположена резьба 3/8 дюйма для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) без использования дополнительных опор.
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок жестко фиксирует колонну и сводит к минимуму возможные вибрации. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.
При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли.
В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.
Пузырьковый уровень, расположенный на хабе, поможет точно выровнять линию горизонта.
Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли. Достаточно четверть оборота и ноги штатива надежно зафиксированы.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.
Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.
Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.
Характеристики:
