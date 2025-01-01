images
images
images
images
images
images
images
images
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами
Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами

Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами

Benro
Артикул: MTG-1802

Benro TSL08AN00 Slim штатив c шаровой головой/алюминиевый с цангами. 

Тонкий и прочный алюминиевый штатив Benro Slim TSL08AN00 с компактной шаровой головкой для путешествующих фотографов. Подходит для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики. Максимальная высота 146,5 см, нагрузка до 4 кг.

Описание

Компактная и легкая шаровая головка управляется одной ручкой. Обладая элегантным и минималистичным дизайном, идеально подходит для путешествующих фотографов.

Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования.

Быстросъемная штативная площадка Benro PU30 совместимая с Arca-Swiss обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Под площадкой расположен пузырьковый уровень. 

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить диаметр ног штатива без ущерба для прочности. 

Литой хаб придает штативу дополнительную устойчивость. 

На хабе под пластиковой заглушкой расположена резьба 3/8 дюйма для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) без использования дополнительных опор.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна.  Металлический замок жестко фиксирует колонну и сводит к минимуму возможные вибрации. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление.

При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Пузырьковый уровень, расположенный на хабе, поможет точно выровнять линию горизонта.

Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли. Достаточно четверть оборота и ноги штатива надежно зафиксированы. 

Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Характеристики:

  • Материал – алюминий/магний
  • Безопасная нагрузка, кг – 4
  • Вес, кг – 1,2
  • Максимальная высота, см – 146,4
  • Без центральной колонны, см - 122
  • Минимальная высота, см – 40
  • В сложенном виде, см – 51

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Сетевой адаптер Fotokvant AC-NP-F750. Обзор
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера