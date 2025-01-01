Benro TCBH15N00P штатив Cyanbird карбон/алюминий c шаровой головой. 

Описание

Секции штатива в сечении имеют элипсовидную форму. За счет этого в сложенном виде штатив чрезвычайно тонкий, всего 5,7 см. Перемещаясь от одной локации к другой, не обязательно убирать штатив в чехол, в объеме он не больше банки с напитком и удобен для переноски в руке. Длина в сложенном состоянии 46 см. Весит всего 1.05 кг.

Широкий диапазон регулировки высоты (от 17,5 до 155 см) позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли. Допустимая нагрузка 4 кг.

Ноги изготовлены из комбинации карбона и алюминия. Это позволило повысить жесткость штатива и облегчить вес до 1 кг.

Надежные алюминиевые клипсовые замки в закрытом виде не выступают за приделы штатива и не увеличивают его объем. Эргономичная форма замков позволяет одной рукой открыть все секции штатива и быстро установить его в рабочем положении. Клипсовые замки – это не только самый быстрый способ фиксации, но и визуальный контроль закрытия всех секций.

Система зажимов контролирует высоту центральной колонны, достаточно повернуть клипсовую защелку, и колонна будет надежно зафиксирована.

Центральная колонна состоит из двух секций. Верхняя часть короткая, ее можно отделить от центральной колонны для макросъемки или съемки с уровня земли.

На короткой колонне предусмотрены три резьбы 1/4 дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

На центральной колонне предусмотрен крючок для подвески груза. Шестигранный ключ встроен в крючок и располагается внутри колонны.

На хабе имеются 3 резьбы 3/8 дюйма для установки различного дополнительного оборудования. Пузырьковый уровень позволяют максимальной точно установить штатив по линии горизонта.

Комплектуется складной сумкой для хранения и транспортировки. В отличие от обычных чехлов для штатива, в сумке имеются два кармана и петли для размещения дополнительных аксессуаров. Для фиксации штатива внутри сумки предусмотрен карман и лента на липучке. Удобная ручка для переноски и съемный плечевой ремень с накладкой.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU40) обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры. Имеется возможность сделать небольшие подвижки для балансировки камеры в зависимости от используемого объектива. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Характеристики: