Benro T-800 EX алюминиевый штатив с головой для фото- и видеосъемки

Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.
Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro Т-800EX – трехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен несъемной одноручной 3D-головкой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку весом до 3 килограмм.
Характеристики:
Grifon LC3M-80 – комплект люминесцентного света мощностью 135Вт, в комплекте используются световой бокс-куб SB-80 и энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003, и с патроном на цоколь Е27.
Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 7,2 кг.
Фоны приобретаются отдельно.
Wansen
Работай с цветом без бликов