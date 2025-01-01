images
Benro T-800 EX алюминиевый штатив с головой для фото- и видеосъемки

Benro T-800 EX алюминиевый штатив с головой для фото- и видеосъемки

Benro
Артикул: NVF-1853

Benro Т-800EX – трехсекционный алюминиевый штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. С зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен несъемной одноручной 3D-головкой, быстросъемной площадкой и выдерживает нагрузку весом до 3 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 47–146
  • длина в сложенном состоянии, см – 47
  • максимальная нагрузка, кг – 3 кг
  • головка – есть
  • количество секций штанги – 3
  • наконечники опор – резиновые
  • вес, кг – 1,46
  • чехол – в комплекте

 

 

