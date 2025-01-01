images
Benro FTR09AB00GBLK Tripster штатив c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами
Benro
Артикул: MTG-1804

Benro FTR09AB00GBLK Tripster штатив c шаровой головой/трансформер в монопод/алюминиевый с цангами.

Сверхкомпактный алюминиевый штатив Benro Tripster FTR09AB00GBLK поместится практическую в любую сумку или рюкзак. Его размер в сложенном виде всего 33 см, что соответствует небольшому зонтику. Штатив настолько маленький и легкий (вес чуть более килограмма). Максимальная высота 139 см, нагрузка до 6 кг. 

Описание

Несмотря на компактный размер и символический вес, штатив Benro Tripster FTR09AB00GBLK выдерживает нагрузку до 6 кг. Вы смело можете поставить на него системную или компактную зеркальную фотокамеру со стандартным объективом.

Состоит из 5 секций, которые обеспечивают широкий диапазон регулировок высоты съемки 33,5-139 см.

Цанговые замки обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива.

На литом хабе имеется резьба ¼ дюйма для установки различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.) без использования дополнительных опор.

Центральная телескопическая колонна с двумя цанговыми фиксаторами поднимет вашу камеру на нужную высоту без потери прочности всей конструкции.

Для съемки в ограниченном пространстве предусмотрена быстрая трансформация штатива в монопод без использования инструментов. Отсоедините одну ножку и центральную колонну, соедините их вместе, монопод готов. Высота монопода 142,5 см

Три независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется накладка из пеноматериала.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.


Комплектуется компактной шаровой головкой Benro B00G. Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений.

Быстросъемная штативная площадка Benro PU30 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. 

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • Допустимая нагрузка, кг – 6
  • Вес, кг – 1,13
  • Максимальная высота, см – 139
  • Без центральной колонны, см – 106
  • Минимальная высота, см – 33,5
  • В сложенном виде, см – 33
  • Высота монопода, см – 142,5
  • Материал – алюминиевый сплав

Видео

