images
Benro A-600EX алюминиевый штатив с головой ВН-2

Benro A-600EX алюминиевый штатив с головой ВН-2

Benro
Артикул: NVF-1847

Benro A-600EXтрехсекционный штатив с облегченной, но прочной конструкцией. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-2 и выдерживает нагрузку весом до 8 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 42,2–168,7
  • максимальная нагрузка, кг – 8 кг
  • длина (в сложенном состоянии), см – 72,7
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • количество секций штанги – 3
  • вес, кг – 2,21
  • чехол – в комплекте

 

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера