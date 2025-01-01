Benro A-600EX алюминиевый штатив с головой ВН-2

Артикул: NVF-1847

Benro A-600EX – трехсекционный штатив с облегченной, но прочной конструкцией. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-2 и выдерживает нагрузку весом до 8 килограмм.