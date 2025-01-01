images
Benro A-500EX алюминиевый штатив с головой BH-1

Benro
Артикул: NVF-1829

Benro A-500EX – универсальный, трехсекционный легкий походный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-1 и выдерживает нагрузку весом до 6 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 41,7–154,1
  • максимальная нагрузка, кг – 6 кг
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • количество секций штанги – 3
  • вес, кг – 1,7
  • чехол – в комплекте

 

Ошибка

