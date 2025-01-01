Benro A-200EX алюминиевый штатив с головой BH-0

Временно нет в наличии

Benro A-200EX – универсальный трехсекционный легкий походный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-0 и выдерживает нагрузку весом до 3 килограмм.

