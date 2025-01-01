images
Benro A-200EX алюминиевый штатив с головой BH-0

Benro
Артикул: NVF-1831

Benro A-200EX – универсальный трехсекционный легкий походный штатив. Изготовлен из магниево-алюминиевого сплава с применением новейших технологий. Оснащен шаровой головой Benro BH-0 и выдерживает нагрузку весом до 3 килограмм.

Описание

Характеристики:

  • высота съемки, см – 39,6–131,5
  • максимальная нагрузка, кг – 3 кг
  • в сложенном виде, см – 54,1
  • головка – в комплекте, сменная, шаровая
  • количество секций штанги – 4
  • вес, кг – 1,07
  • чехол – в комплекте

 

