Slik SBH-808DQ Head шаровая головка нагрузка 5 кг

Slik
Артикул: NVF-5758

Slik SBH-808DQ Head – штативная голова, рассчитанная на нагрузку до 5 кг. Оптимально подходит к моноподам, штативам цифровой серии, а также профессиональным штативам с крепежной резьбой 1/4 дюйма.

Описание

Характеристики:

  • тип головки – шаровая
  • высота, см – 12
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • вес, г – 760

