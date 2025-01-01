Slik SBH-808DQ Head шаровая головка нагрузка 5 кг

Артикул: NVF-5758

Slik SBH-808DQ Head – штативная голова, рассчитанная на нагрузку до 5 кг. Оптимально подходит к моноподам, штативам цифровой серии, а также профессиональным штативам с крепежной резьбой 1/4 дюйма.