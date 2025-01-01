Proaim Jr. Pan Tilt Head панорамная голова

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Jr. Pan Tilt Head – уменьшенная модель аналогичных панорамных голов. Подходит для работы с DV/HDV/DSLR камерами. Голова мягко и плавно вращает камеру, управляется пультом ДУ (в комплекте). Устройство работает от АС адаптера 12V, возможно подключение к аккумулятору 12V при помощи кабеля через трехштыревой штекер XLR.
Технические характеристики панорамной головы:
Особенности:
Пульт ДУ:
В комплект входят 4 универсальных адаптера для использования в других странах. Оборудован защитой от детей, замком безопасности, индикатором уровня зарядки. Подходит для использования во всех Европейских странах.
(PTJR)
Полезные ссылки:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов