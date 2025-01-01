Proaim Jr. Pan Tilt Head панорамная голова

images
Proaim Jr. Pan Tilt Head – уменьшенная модель аналогичных панорамных голов. Подходит для работы с DV/HDV/DSLR камерами. Голова мягко и плавно вращает камеру, управляется пультом ДУ (в комплекте). Устройство работает от АС адаптера 12V, возможно подключение к аккумулятору 12V при помощи кабеля через трехштыревой штекер XLR.

Описание

Технические характеристики панорамной головы:

  • максимальный вес камеры, кг – 3
  • угол вращения, град. – 360
  • минимальная скорость вращения, град./с – 6
  • максимальная скорость вращения, град./с – до 51
  • высококачественная механизированная сборка
  • питание – АС адаптер 100–240V, на выходе – DC 12V–2А
  • оснащена двумя моторами, которые вращают головку
  • время полного оборота на 360 град. на минимальной скорости – 2 мин
  • время полного оборота на 360 град. на максимальной скорости – 7 с
  • на минимальной скорости панорамная голова способна двигаться без остановки
  • высота установки площадки для камеры регулируется

Особенности:

  • вращение на 360 град. в разных направлениях, имеет точку возврата
  • скорость движения регулируется при помощи положений Speed и Dead Spot
  • положение Dead Spot означает полную остановку движения
  • работа с устройством вне помещения возможна при наличии дополнительного защитного оборудования (приобретается отдельно)
  • панорамная голова поставляется в кейсе для транспортировки

Пульт ДУ:

  • панорамная голова поставляется в комплекте с пультом, кабелем длиной 6,9 м, АС адаптером
  • пульт можно держать как в руках, так и установить на ровную горизонтальную поверхность или прикрепить к крану
  • при съемках вне помещения устройство можно подключить к автомобильному аккумулятору при помощи кабеля 1,5 м с трехштыревым штекером с разъемом XLR

В комплект входят 4 универсальных адаптера для использования в других странах. Оборудован защитой от детей, замком безопасности, индикатором уровня зарядки. Подходит для использования во всех Европейских странах.

 

(PTJR)

Комплектация

  • Пульт ДУ.
  • АС адаптер 12V.
  • Кабель длиной 7 м.
  • Кабель длиной 1,5 м.
  • Крепеж для камеры 1/4 и 4 винта.
  • Универсальный адаптер.
  • Кейс для транспортировки.

