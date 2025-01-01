images
Proaim Sr. Pan Tilt Head панорамная голова для DV и HDV камер

Proaim Sr. Pan Tilt Head панорамная голова для DV и HDV камер

Proaim
Артикул: NVF-1550

Proaim Sr. Pan Tilt Head – панорамная головка подходит для DV, HDV и вещательной телекамеры массой до 4,95 кг. Голова мягко и плавно вращает камеру, управляется пультом ДУ. Устройство работает от АС адаптера 12V, есть возможность подключения к аккумулятору 12V при помощи кабеля (входит в комплект, длина 1,2 м) через трехштыревой штекер XLR.

Описание

Технические характеристики панорамной головки:

  • максимально возможная масса камеры, кг – 6,6
  • угол вращения, град. – 360
  • скорость варьируется от 6 градусов в секунду (минимальная) до 51 градуса в секунду (максимальная)
  • минимальная высота головки – 18"
  • максимальная высота головки – 26"
  • высококачественная механизированная сборка
  • питание – АС адаптер 100–240V, на выходе – DC 12V–2А
  • головка оснащена двумя моторами, которые ее вращают
  • на минимальной скорости время полного оборота головки на 360 град. составляет 2 минуты, а на максимальной 7 секунд
  • на минимальной скорости панорамная головка способна двигаться без остановки
  • высота установки площадки для камеры регулируется

Характеристики:

  • вращение на 360 град. в разных направлениях, имеет точку возврата
  • скорость движения регулируется при помощи положений Speed и Dead Spot
  • положение Dead Spot означает полную остановку движения
  • возможна работа с устройством вне помещения при дополнительной защите оборудования (приобретается отдельно)
  • панорамная головка поставляется в кейсе для транспортировки
  • поставляется вместе с кабелем. Необходимо подключить кабель к голове (трехштыревой штекер) и источник постоянного тока 12V к пульту (четырехштыревой кабель с разъемом XLR
Характеристики пульта ДУ:
  • панорамная головка поставляется в комплекте с пультом, кабелем длиной 6,9 м, АС адаптером
  • пульт можно держать как в руках, так и установить на ровную горизонтальную поверхность или прикрепить к крану
  • при съемках вне помещения устройство можно подключить к автомобильному аккумулятору
Точный контроль движений обеспечивается с помощью пульта ДУ, который максимально точно контролирует движение панорамной головы, которая может двигаться настолько быстро, на сколько сильно зажата кнопка передвижения на пульте.
 
В комплект входят 4 универсальных адаптера для использования в других странах. Оборудован защитой от детей, замком безопасности, индикатором уровня зарядки. Подходит для использования во всех Европейских странах.
 
Кейс для транспортировки Camtree 1450 обеспечивает сохранность оборудования во время перевозки за счет мягкой прорезиненной подкладки с выемками для оборудования.  Кейс полностью влаго- и пылестойкий, защищает оборудование от тряски, перепада давления и температур. Изготовлен из высокопрочного легковесного материала.
 
(PTSR)

Комплектация

  • Пульт ДУ.
  • АС адаптер 12V.
  • Кабель длиной 9 м.
  • Кабель длиной 1,5 м с трехштыревым штекером с разъемом  XLR для подключения к аккумулятору 12V DC.
  • Крепеж для камеры 1/4 и 4 винта.
  • АС адаптер.
  • Кейс для транспортировки.
  • Инструкция по использованию.

