images
Novoflex BALL 19 шаровая головка с площадкой

Novoflex BALL 19 шаровая головка с площадкой

Novoflex
Артикул: OLE-0119

Novoflex BALL 19 представляет из себя маленькую и очень прочную шаровую головку, которая имеет крепление 1/4"–3/8" и идеально подходит для цифровых камер. На голову можно быстро установить технику в необходимом положении и надежно зафиксировать ее. Можно использовать в сочетании со многими аксессуарами, имеющими крепление 1/4"–3/8". Модель имеет возможность наклона в одном направлении на 90 градусов. Выдерживает вес до 3 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • высота, мм – 56
  • диаметр, мм – 30
  • крепление к штативу – 1/4", 3/8
  • крепление камеры – 1/4"
  • вес головки, г – 92
  • вес нагрузки, максимум, кг  – до 3

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Видеообзор &quot;Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone&quot;
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Что такое крепление батарей V-mount на примере обзора аккумулятора и зарядного устройства
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера