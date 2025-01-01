Novoflex BALL 19 шаровая головка с площадкой

Москва
Novoflex BALL 19 представляет из себя маленькую и очень прочную шаровую головку, которая имеет крепление 1/4"–3/8" и идеально подходит для цифровых камер. На голову можно быстро установить технику в необходимом положении и надежно зафиксировать ее. Можно использовать в сочетании со многими аксессуарами, имеющими крепление 1/4"–3/8". Модель имеет возможность наклона в одном направлении на 90 градусов. Выдерживает вес до 3 кг.
Технические характеристики:
