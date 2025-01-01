Manfrotto MHXPRO-3WG редукторная 3D-голова для штатива

Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.
Manfrotto MHXPRO-3WG – трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 4 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Оснащена быстросъемной площадкой 200PL. Имеется два пузырьковых уровня и редукторный механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.
Manfrotto 055 ALU 3-S MT055XPRO3 – трехсекционный алюминиевый трипод для фото- или видеокамеры с расширенной возможностью легкой, оперативной работы с центральной колонной.
Так же улучшена эргономика углового механизма выпуска ноги и «быстрых замков» ног штатива.
Fotokvant FLH-08 – адаптер-переходник с 1/4" на 3/8".
Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Предназначен для работы со штативами.
Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
DGTape Gaffa Tape UM White - тейп ультраматовый белый, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - белый, ультраматовый.
