Manfrotto MHXPRO-3WG редукторная 3D-голова для штатива

Manfrotto MHXPRO-3WG редукторная 3D-голова для штатива

Manfrotto
Артикул: OLE-0814

Manfrotto MHXPRO-3WG – трехосная штативная головка для крепления фото- и видеокамер весом до 4 кг. Обеспечивает вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Оснащена быстросъемной площадкой 200PL. Имеется два пузырьковых уровня и редукторный механизм точного позиционирования по трем направлениям: панорамирование, фронтальный и боковой наклоны.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – технополимер
  • рабочая высота, см – 13
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • съемная площадка – 200PL
  • вес, кг – 0,75

С этим товаром покупают

Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа
Арт. OLE-0567
Manfrotto 037 адаптер шестигранный с резьбой 1/4" и 3/8" для супер-клампа
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.

1 390 ₽
В корзину
Manfrotto 055 ALU 3-S MT055XPRO3 штатив для фото- или видеокамеры
Арт. NVF-1403
Manfrotto 055 ALU 3-S MT055XPRO3 штатив для фото- или видеокамеры
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 055 ALU 3-S MT055XPRO3 – трехсекционный алюминиевый трипод для фото- или видеокамеры с расширенной возможностью легкой, оперативной работы с центральной колонной.

Так же улучшена эргономика углового механизма выпуска ноги и «быстрых замков» ног штатива.

53 390 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Арт. NVF-7895
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-08 – адаптер-переходник с 1/4" на 3/8".

Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Предназначен для работы со штативами.

340 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Арт. NVF-8371
Fotokvant FLH-15 стальной адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Наличие
Москва: более 10 шт

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.

1 050 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape White тейп ультраматовый белый 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1380
DGTape UM Gaffa Tape White тейп ультраматовый белый 48 мм x 50 м
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

DGTape Gaffa Tape UM White - тейп ультраматовый белый, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - белый, ультраматовый.

2 000 ₽
В корзину

Видео

visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Как свернуть светоотражатель или фон за 5 секунд. Наглядно
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
