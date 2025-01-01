Gitzo GH1780QD шаровая головка для штатива

Gitzo

Артикул: OLE-1007

Gitzo GH1780QD – сбалансированная шаровая головка с гибридной системой установки площадки. Компактная, легкая и эргономичная, данная модель рассчитана на установку оборудования весом до 10 кг. Для более точного горизонтального панорамирования имеется пузырьковый уровень.