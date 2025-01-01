images
Gitzo GH1780QD шаровая головка для штатива

Gitzo GH1780QD шаровая головка для штатива

Gitzo
Артикул: OLE-1007

Gitzo GH1780QD – сбалансированная шаровая головка с гибридной системой установки площадки. Компактная, легкая и эргономичная, данная модель рассчитана на установку оборудования весом до 10 кг. Для более точного горизонтального панорамирования имеется пузырьковый уровень.

Описание

Технические характеристики:

  • быстросъемная площадка – Arca Swiss
  • тип площадки – GS5370D
  • пузырьковый уровень – есть
  • вращение в горизонтальной плоскости, град. – 360
  • наклон влево/ вправо, град. – от + 95 до - 13
  • высота, см – 10,5
  • вес, кг – 0,5
  • материал – магниевый сплав
  • максимальная нагрузка, кг – 10 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Fotokvant SL-288A светодиодный осветитель. Обзор
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера