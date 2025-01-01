images
Gitzo G2180 видеоголовка для штатива

Gitzo G2180 видеоголовка для штатива

Gitzo
Артикул: OLE-1010

Gitzo G2180 – компактная жидкостная видеоголовка эргономичного дизайна. Применение уникальных высокотехнологичных технополимеров делают ее легкой и прочной, с хорошим гашением вибраций. Данная модель имеет регулируемый противовес и высокоточную систему настройки, что делает ее незаменимой для средних телескопов и зеркальных камер с длиннофокусными объективами и DV-видеокамер.

Описание

Технические характеристики:

  • вращение в горизонтальной плоскости, град. – 360
  • наклон вверх/вниз, град. – от +90 до -90
  • высота, см – 8,5
  • вес, кг – 0,57
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка, кг – 4

