Gitzo G2180 видеоголовка для штатива

Gitzo

Артикул: OLE-1010

Gitzo G2180 – компактная жидкостная видеоголовка эргономичного дизайна. Применение уникальных высокотехнологичных технополимеров делают ее легкой и прочной, с хорошим гашением вибраций. Данная модель имеет регулируемый противовес и высокоточную систему настройки, что делает ее незаменимой для средних телескопов и зеркальных камер с длиннофокусными объективами и DV-видеокамер.