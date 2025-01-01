Gitzo G2180 видеоголовка для штатива

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo G2180 – компактная жидкостная видеоголовка эргономичного дизайна. Применение уникальных высокотехнологичных технополимеров делают ее легкой и прочной, с хорошим гашением вибраций. Данная модель имеет регулируемый противовес и высокоточную систему настройки, что делает ее незаменимой для средних телескопов и зеркальных камер с длиннофокусными объективами и DV-видеокамер.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов