FLM PH38 PRP штативная голова для видеосъемки

Видеоголова для штатива или монопода с диаметром шара 38 мм, мощная, надежная конструкция позволяет использовать камеры весом до 25 кг. Благодаря механизмам горизонтального и вертикального перемещения идеально подходит как для видеосъемки так и для установки подзорных труб.

Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована встроенным в рукоятку механизм блокировки шара и может вращаться на 360 градусов. В основании предусмотрена шкала.

Характеристики:

диаметр шара - 38 мм

крепление штатива - 3/8"

крепление камеры - 1/4"

диаметр - 55 мм

высота - 105 мм

вес - 542 гр

нагрузка - 25 кг



