FLM PH38 PRP штативная голова для видеосъемки
Артикул: DAN-6309

Штативная голова FLM PH38 PRP для видеосъемки.

Видеоголова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Диаметр шара - 38 мм. Максимальная нагрузка до 25 кг, вес - 542 гр. 

Описание

Видеоголова для штатива или монопода с диаметром шара 38 мм, мощная, надежная конструкция позволяет использовать камеры весом до 25 кг. Благодаря механизмам горизонтального и вертикального перемещения идеально подходит как для видеосъемки так и для установки подзорных труб.

Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована встроенным в рукоятку механизм блокировки шара и может вращаться на 360 градусов. В основании предусмотрена шкала.

Характеристики:

  • диаметр шара - 38 мм
  • крепление штатива - 3/8"
  • крепление камеры - 1/4"
  • диаметр - 55 мм
  • высота - 105 мм
  • вес - 542 гр
  • нагрузка - 25 кг


