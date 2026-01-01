images
images
FLM CB58FT штативная голова
FLM
Артикул: DAN-6307

Штативная голова FLM CB58FT.

Шаровая штативная голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 60 кг, высота - 111 мм. Материал - алюминий.

Описание

Шаровая голова для штатива или монопода с диаметром шара 58 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Ее мощная конструкция позволяет использовать оборудование весом до 60 кг.

Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8".

Голова имеет специальный вырез для установки камеры под углом 90 градусов для съемки портретов. Камера может быть установлена непосредственно на площадку головы. При желании, вместо площадки можно установить быстросъемную систему FLM.

Дополнительно, данная версия головы имеет функцию перемещения и наклона (Neigen/Tilt) позволяющую ограничить движение шара только двумя плоскостями.

Характеристики:

  • диаметр шара - 58 мм
  • крепление штатива - 3/8"
  • крепление камеры - 1/4" и 3/8"
  • диаметр - 59 мм
  • высота - 111 мм
  • вес - 811 гр
  • нагрузка - 60 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера