Cullmann SMARTpano 360 Green панорамная голова зеленая

Cullmann SMARTpano 360 Green – панорамная голова для фотографии пейзажей и праздничных мероприятий. Может использоваться со смартфонами и послужит удобным аксессуаром для съемки селфи. Цвет зеленый.
SMARTpano 360 нужно установить на держатель для смартфона (модели на платформе iOS, Android) и настроить соединение по Bluetooth. С помощью инфракрасного дистанционного сигнала можно управлять направлением вращения и скоростью, выполнять спуск затвора камеры или автоматически делать снимок каждые 10 секунд, каждый снимок после смещения на 5 градусов.
SMARTpano 360 предлагает многочисленные креативные возможности для создания еще более уникальных селфи – втопортретов, себя в компании друзей, во время музыкальных, спортивных и прочих мероприятий. У пользователя также есть возможность использовать входящую в комплект крепежную скобку для камеры GoPro.
