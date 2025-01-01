Временно нет в наличии

Cullmann Revomax RB 5.1 – шаровая голова, изготовленная из алюминия. Оснащена стандартным винтом под камеру 1/4 дюйма. Предназначена для установки фотооборудования.

