Cullmann штативная голова REVOMAX RW30

Cullmann
Артикул: OLE-0665

Cullmann REVOMAX RW30 – профессиональная штативная 3D-голова для установки фото- и видеокамер весом до 6 кг. Вращение в трех плоскостях дает возможность панорамирования на 360 градусов, диапазон наклона +/-90 градусов. Изготовлена из литого алюминия. Крепление для штатива 3/8 и 1/4 дюйма. 

