images
Cullmann штативная голова REVOMAX RB7.3

Cullmann штативная голова REVOMAX RB7.3

Cullmann
Артикул: OLE-0662

Cullmann REVOMAX RB7.3 – небольшая шаровая голова для установки фото- и видеокамер весом до 6 кг. В комплекте с быстросъемной площадкой. Обеспечивает панорамирование в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Крепление для штатива 3/8 и 1/4 дюйма. 

Описание

Cullmann штативная голова REVOMAX RB7.3

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Grifon GRIF-29 Комплект студийного освещения и хромакей
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера