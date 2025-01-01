Cullmann штативная голова REVOMAX RB7.3

Артикул: OLE-0662

Cullmann REVOMAX RB7.3 – небольшая шаровая голова для установки фото- и видеокамер весом до 6 кг. В комплекте с быстросъемной площадкой. Обеспечивает панорамирование в горизонтальной плоскости на 360 градусов. Крепление для штатива 3/8 и 1/4 дюйма.