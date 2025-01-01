Артикул: OLE-1437

Cullmann CROSS CB2.4 – шаровая голова с дополнительными аксессуарами. Данный комплект универсален для использования в фотографии. В него входят: шаровая голова, изготовленная из алюминиевого сплава, с соединительной резьбой 1/4 дюйма, адаптер горячий башмак CX662, адаптер CX664 для установки зонта и CX697 (площадка-адаптер горячий башмак). Все составляющие комплекта имеют стандартные крепежные винты или резьбу 1/4 дюйма.