Cullmann гибридная шаровая голова CONCEPT ONE OH2.5V

Артикул: OLE-0640

Cullmann CONCEPT ONE OH2.5V – гибридная шаровая головка из алюминиевого сплава для фото- и видеокамер весом до 5 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой Arca-типа для облегчения крепления камеры. При съемке видео шар фиксируется так, что нужно будет только наклонить его к задней оси и поворачивать на 360 градусов.