Cullmann CB2.7 и зажим для трубки CC80 комплект шаровая голова

Артикул: OLE-1431

Cullmann CB2.7 и зажим для трубки CC80 – комплект, состоящий из шаровой головы CB2.7 и зажима для трубки CC80. Используется для установки небольших камер или иного фотооборудования на трубки или стойки. Диаметр захвата трубки, мм – от 19 до 32. Вес, г – 210.