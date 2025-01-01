images
Cullmann CB2.7 и зажим для трубки CC80 комплект шаровая голова

Cullmann
Артикул: OLE-1431

Cullmann CB2.7 и зажим для трубки CC80 – комплект, состоящий из шаровой головы CB2.7 и зажима для трубки CC80. Используется для установки небольших камер или иного фотооборудования на трубки или стойки. Диаметр захвата трубки, мм – от 19 до 32. Вес, г – 210.

